https://news.day.az/politics/1658917.html Посол Великобритании о развитии отношений с Азербайджаном
Посол Великобритании о развитии отношений с Азербайджаном
Сотрудничество Азербайджана и Великобритании в области культуры и образования приносит пользу обеим странам.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда в социальной сети "Х".
"За более чем 30 лет пребывания British Council в Азербайджане мы видим, что отношения между Великобританией и Азербайджаном еще более укрепляются. Визит регионального директора в Азербайджан еще раз доказал это", - отмечается в сообщении.
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