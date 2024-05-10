Поддержка близких на соревнованиях очень важна

Поддержка близких очень важна. Сегодня поддержать меня на соревнованиях пришли мама и папа, когда они на трибунах, я чувствую себя уверенно.

Об этом сказала в пятницу Trend участница 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Милана Лойко. На соревнованиях Милана Лойко, выступающая в возрастной категории "пре-юниорки", завоевала "бронзу" в упражнении на бревне, передает Day.Az.

"Признаюсь, не совсем довольна своим выступлением, заняла третье место, но надеюсь, что на следующих стартах поднимусь на высшую ступень пьедестала почета. Я завоевала награду за упражнение на гимнастическом бревне. Думаю, программа на бревне - самая сложная по технике выполнения. Перед соревнованиями у меня прошло много тренировок, я упорно работала. Всегда стремлюсь показать достойный результат", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 9-10 мая проходят соревнования 29-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов, выступающих в различных возрастных категориях.

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