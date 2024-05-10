https://news.day.az/hitech/1659197.html Беспилотник, разработанный азербайджанскими студентами, совершил свой первый полет
Беспилотник, разработанный азербайджанскими студентами, совершил свой первый полет
БПЛА, разработанный 40 азербайджанскими студентами и турецкой компанией авиационной и космической промышленности (TUSAŞ), осуществил свой первый полет в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, все части БПЛА, предназначенного для военных целей, были произведены студентами.
Отметим, что четверо студентов, участвовавших в проекте, после получения предложения о работе от компании "Bayraktar Technology Azerbaycan" отправились в Турцию для обучения.
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