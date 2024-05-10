Правильный настрой на соревнованиях - важная основа успешного выступления.

Как передает Day.Az, об этом сказала в пятницу Trend участница 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Лала Заманлы. На соревнованиях Лала Заманлы, выступающая в возрастной категории "пре-юниорки", завоевала "золото" в индивидуальном многоборье и в упражнениях на разновысоких брусьях, а также удостоена серебряными медалями за вольное упражнение и опорный прыжок.

"Чтобы на соревнованиях все получалось, нужно всегда прислушиваться к тренеру, четко выполнять все рекомендации, выступать спокойно. Один из самых важных для меня аспектов - это поддержка тренера. Да, на тренировках порой бывает нелегко, но если ты много работаешь, тренируешься, то на соревнованиях будет уже не так сложно. Поэтому, необходимо упорно тренироваться. Надеюсь, в будущем я буду завоевывать награды на престижных международных соревнованиях", - подчеркнула она.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 9-10 мая проходят соревнования 29-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов, выступающих в различных возрастных категориях.

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