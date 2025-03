https://news.day.az/society/1736199.html

На выставке Expo 2025 состоится открытие национального павильона Азербайджана

13 апреля в Осаке, Япония, откроется Всемирная выставка "Osaka Kansai Expo 2025" на тему "Проектирование общества будущего для наших жизней" (Designing the Future Society for our lives). Азербайджан, успешно участвующий в выставках Expo с 2000 года, и в этом году представлен национальным павильоном.