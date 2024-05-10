США одобрили продажу Румынии ракет класса "воздух - воздух"

США продадут Румынии ракеты класса "воздух - воздух" AIM-9X Sidewinder Block II. Об этом сообщило посольство США в Бухаресте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США одобрили продажу Румынии ракет AIM-9X Sidewinder Block II, чтобы предоставить самолетам F-16 румынских ВВС продвинутые мощности класса "воздух - воздух", - указывается в сообщении. - Стоимость ракет оценивается примерно в $70 млн. Эта продажа является частью усилия по большей и долгосрочной модернизации, которую США поддерживают в ВВС Румынии".

"Оснащение румынских ВВС мощностями "воздух - воздух" последнего поколения значительно повышает безопасность национального и союзного воздушного пространства, а также обеспечивает высокую степень взаимодействия с аналогичными структурами армии США", - заявил министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр, слова которого приводит пресс-служба военного ведомства страны.

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