https://news.day.az/officialchronicle/1659269.html Президент Ильхам Алиев: Поездку какого-то посла в Шушу не следует преподносить нам как одолжение
Президент Ильхам Алиев: Поездку какого-то посла в Шушу не следует преподносить нам как одолжение
Поездку какого-то посла в Шушу не следует преподносить нам как одолжение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.
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