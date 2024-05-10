Президент Ильхам Алиев: Поездку какого-то посла в Шушу не следует преподносить нам как одолжение

Поездку какого-то посла в Шушу не следует преподносить нам как одолжение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

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