Звезда турецкой поп-музыки Челик выступил с концертом в Баку

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт звезды турецкой поп-музыки Челика Эришчи, сообщает Day.Az.

Покоривший своим исполнением миллионы сердец певец, который выпустил более двадцати альбомов, выступил перед поклонниками своего таланта с хитами и новыми композициями.

На протяжении всего вечера тепло общаясь с публикой, он подарил зрителям множество ярких эмоций.

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