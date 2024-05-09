https://news.day.az/showbiz/1658960.html Звезда турецкой поп-музыки Челик выступил с концертом в Баку - ФОТО
Звезда турецкой поп-музыки Челик выступил с концертом в Баку - ФОТО
Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт звезды турецкой поп-музыки Челика Эришчи, сообщает Day.Az.
Покоривший своим исполнением миллионы сердец певец, который выпустил более двадцати альбомов, выступил перед поклонниками своего таланта с хитами и новыми композициями.
На протяжении всего вечера тепло общаясь с публикой, он подарил зрителям множество ярких эмоций.
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