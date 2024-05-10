В Молдове пройдут учения резервистов

Министерство обороны Молдовы анонсировало новые учения резервистов национальной армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Национальная армия проведет новые учения с участием резервистов Вооруженных сил. Учения пройдут в два этапа с 20 по 24 мая и 27-31 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные учения направлены на проверку навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением Национальной армии.

Учения будут проходить по плану подготовки Национальной армии на 2024 год и законом о резерве Вооруженных сил Молдовы.

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