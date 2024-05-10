Возвращение жителей в Шушу станет еще одной победой Азербайджана

Сегодня все мы являемся свидетельством того, как наша прекрасная Шуша возрождается. Многие годы дата 8 мая была для нас трагической, так как была связана с оккупацией Шуши армянскими войсками. Но теперь, уже четыре года как этот день перестал быть для нас черной страницей календаря.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

Шуша это символ нашей Победы, это центр нашей культуры, предмет гордости азербайджанского народа, подчеркнул он.

"Сразу после освобождения города в ноябре 2020 года, Армения капитулировала. Шуша стала символом Победы и геополитических перемен для всего тюркского мира. При упоминании этого названия, сердца наполняются гордостью. Хотя город еще не восстановлен полностью, Шуша уже успела зарекомендовать себя в качестве носителя большого туристического потенциала, дипломатического и политического центра Кавказа. За четыре года в этом городе прошло множество международных форумов и встреч на самом высоком уровне. Только в начале этого месяца в Шуше уже побывали зарубежные религиозные деятели и норвежские путешественники. А 11 мая начинается международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", который, кстати, пройдет в этом году не только в Шуше, но и в Лачине.

Но самое главное это то, что в ближайшее время начнется процесс переселения в Шушу первых жителей. Жеребьевка среди первых 20 семей состоялась в конце апреля. Многие побывали в этом городе в качестве гостей или по делам, а теперь люди будут возвращаться на постоянное место жительства. День начала возвращения шушинцев на свою землю будет для нас так же знаменателен, как и день освобождения Шуши - 8 ноября. С нетерпением жду, когда начнется возвращение бывших вынужденных переселенцев и в Ханкенди", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева