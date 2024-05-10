Популярный рэпер умер на сцене от усталости

Южноафриканский 27-летний рэпер Costa Titch (настоящее имя - Костантинос Цобаноглу) скончался на сцене от хронического переутомления. Об этом сообщается в официальном аккаунте исполнителя в Instagram, передает Day.Az.

"Наша команда и семья сотрудничали с патологоанатомами, чтобы раскрыть истинную причину его смерти", - говорится в публикации.

В ней сказано, что, согласно результатам вскрытия, сердце артиста подверглось значительной нагрузке, о которой он не знал, и которая была усугублена стрессом и усталостью. Все это, возможно, привело к нерегулярному сердцебиению, спровоцировавшему приступ, из-за которого умер Costa Titch, добавляется в сообщении.

Он ушел из жизни в марте 2023 года после того, как упал на сцене во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге.

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