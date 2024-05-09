Зарубежные звезды поделились впечатлениями о первом Международном оперном фестивале Фидан Гаджиевой

Зарубежные звезды оперного искусства поделились с Trend впечатлениями о первом Международном оперном фестивале народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой, передает Day.Az.

В течение семи дней на концертных площадках Баку и Гянджи были представлены произведения азербайджанских и мировых классиков с участием отечественных и зарубежных мастеров сцены, молодых талантов и юных дарований от 4 до 14 лет. Состоялась премьера оперы "Кармен" в современном жанре. Каждый вечер проходил с большим аншлагом. Главная цель проекта - пропаганда и развитие классической музыки в Азербайджане, выявление и поддержка новых талантов в сфере оперного искусства.

Корнелия фон Керссенброк (Германия), художественный руководитель и главный дирижер Баварского Гутт-Имлингского фестиваля оперного искусства, дирижер: "На протяжении около двадцати лет я приезжаю в Азербайджан и принимаю участие в различных проектах. Азербайджан - прекрасная страна с добродушными людьми, со своей древней культурой и традициями, историей оперного искусства. И для меня большая радость и честь быть частью фестиваля, организованного Фидан Гаджиевой. Как главный дирижер собственного оперного фестиваля в Германии я прекрасно понимаю, сколько требуется труда и организационных усилий для проведения оперного фестиваля. Со своей стороны высоко оцениваю инициативу Фидан Гаджиевой. По по моему мнению, продвижение культуры всегда является важной частью объединения наций. Язык музыки и эмоциональная аура оперной музыки интернациональны и не имеют границ. Оперная музыка волнует и трогает чувства людей со всего мира уже более 400 лет. Ваша страна также внесла огромный вклад в мировую оперную культуру. Оперная музыка - великое искусство, опера объединяет мировые культуры, изобразительное искусство и театр, создавая таким образом целостность произведений. Также хотела бы отметить тот факт, что программа фестиваля была составлена профессионально. Желаю дальнейших успехов Фидан Гаджиевой!"

Мурат Джем Орхан (Турция), директор концертного центра Cemal Reşit Rey и главный дирижер Симфонического оркестра имени Джемаля Решита Рея: "Я был счастлив принять участие в таком большом празднике оперного искусства, представив свою страну на братской земле. Впервые посетил Баку, но все эти дни чувствовал себя как дома. Хотелось бы отметить высокий профессионализм музыкантов и вокалистов, с кем посчастливилось работать, организацию проекта и выразить личную признательность Фидан Гаджиевой за приглашение. Желаю, чтобы фестиваль стал традиционным и радовал высоким искусством классической музыки".

Вячеслав Васильев (Россия), солист оперной труппы Мариинского театра Санкт-Петербурга: "Во второй раз приезжаю в Баку, в прошлом году выступал на сцене Государственного театра оперы и балета в спектакле "Трубадур". Баку - очень красивый и солнечный город. Здесь, кстати, живут мои дальние родственники, и корни из этой страны. Проведение таких фестивалей является своеобразным глотком свежего воздуха в мире высокого музыкального искусства. Международный уровень фестиваля также помогает больше узнавать зрителям об искусстве солистов и музыкантов разных стран, происходит взаимообогащение культур. Этот фестиваль - настоящий праздник, который оставил очень добрые, светлые воспоминания".

Гиорги Челидзе (Грузия), солист Молодежной оперной труппы Большого театра и Teatro Regio Torino: "Я всегда с удовольствием приезжаю в Баку, где у меня очень много друзей, и считаю его родным для себя городом. Еще в 2018 году в Баку я занял первое место на Международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля. Проведение такого фестиваля требует очень большого труда и профессионализма, и стало большим праздником для азербайджанских любителей оперного искусства, все было на высоком уровне. Хочу поблагодарить Фидан Гаджиеву за проведение такого фестиваля, желаю многих лет успешной деятельности".

Рипалта Буфо (Италия), солистка Teatro Verdi San Severo: "Впервые посетила Азербайджан, выступила в Баку и Гяндже, где была очень тепло встречена. Очень важно, что в рамках фестиваля увидела много молодых талантов. Выражаю большую признательность Фидан Гаджиевой не только за то, что выступила здесь перед замечательной публикой, но и смогла поближе познакомиться с вашим народом, культурой, традициями. Азербайджанцы и итальянцы очень похожи по темпераменту. Более того, узнала, что Баку и Неаполь - города-побратимы, на Бульваре есть "малая Венеция", нас многое объединяет. Только самые прекрасные впечатления!"

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