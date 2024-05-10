https://news.day.az/officialchronicle/1659196.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Ханкенди-Шуша-Лачин - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Ханкенди-Шуша-Лачин - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Ханкенди-Шуша-Лачин.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре