Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Ханкенди-Шуша-Лачин

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Ханкенди-Шуша-Лачин.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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