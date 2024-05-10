Коллектив AZAL почтил память великого лидера Гейдара Алиева

Сегодня отмечается 101-ая годовщина со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

В связи со 101-й годовщиной со дня рождения государственного деятеля мирового масштаба, основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева руководство и коллектив ЗАО Azerbaijan Airlines посетили Аллею почетного захоронения.

Они возложили венок и букеты цветов к могиле великого лидера и с глубоким уважением почтили светлую память выдающейся личности.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

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