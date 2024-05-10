Независимый и целостный Азербайджан – это торжество политического наследия Гейдара Алиева

Самир Нуриев

руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики

Великий лидер Гейдар Алиев - историческая личность и выдающийся государственный деятель. Сохранив в условиях различных политических систем традиции государственности азербайджанского народа, в процессе реализации идеи независимого государства с исключительной политической дальновидностью выведя нашу страну из водоворота трудных, очень тревожных времен, он возвысился до уровня Общенационального лидера. Как в годы советской власти, так и в период независимости сделав главной целью своей жизни защиту азербайджанского народа от угроз, укрепление принципов государственности на здоровых основах, сохранение целостности Родины и национально-духовных ценностей нашего народа, великий лидер своей личностью и борьбой создал пример, вдохновляющий будущие поколения на новые победы. Выступая на торжественной церемонии, посвященной 95-летию Гейдара Алиева, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал: "Независимо от общественно-политического строя общества, Гейдар Алиев всегда ощущал поддержку азербайджанского народа, благодаря которой уверенно вел Азербайджан вперед. Лидерские качества Гейдара Алиева, его мудрость, продуманная политика и смелые шаги спасли наш народ от больших бед в самые решающие для Азербайджана и народа моменты как в годы советской власти, так и в период независимости. Народ верил ему, любил его и всегда был ему опорой". Со всей ответственностью можем сказать, что жизненный путь Гейдара Алиева, его величественный образ, запечатленный в памяти каждого патриота, верность своим принципам и самоотверженная борьба являются духовным достоянием азербайджанского народа.

Если рассматривать сквозь призму разных времен роль исторических личностей, которые благодаря своей выдающейся политической прозорливости и решимости выполнили лидерскую миссию в судьбоносных и решающих для общества моментах, то порой возникают различные суждения. Великие личности и их роль в истории всегда были предметом споров и дискуссий. Если рассматривать богатое политическое наследие великого лидера Гейдара Алиева именно в этом контексте, то безальтернативность его решительной политики, не вписывающейся в конъюнктуру эпохи, в которой он действовал, и рассчитанной на уверенное будущее своего народа, никогда не оспаривалась. В период своей многогранной и динамичной деятельности великая личность всегда была открыта для дальновидных дискуссий о будущем и плюрализма мнений, а оставленное им богатое политическое наследие, независимо от аспекта рассмотрения и методики исследования, всегда сохраняло свою актуальность. Наследие Гейдара Алиева является политической школой не только для азербайджанского народа, но и для всех народов и лидеров, борющихся за установление справедливости в мире, защиту принципов международного права. Поэтому постичь глубже суть величественного образа великого лидера можно, если рассматривать его не только с национальной точки зрения, но и в глобальном контексте.

Процесс национального развития, основа которого была заложена Гейдаром Алиевым в период его руководства Азербайджаном, начиная с июля 1969 года, является плодом его неустанной деятельности и упорства. Охарактеризовав 70-80-е годы прошлого столетия как период "бурного развития", великий лидер весьма точно отразил суть этого этапа. Если бы не годы правления Гейдара Алиева в тот период, когда укреплялся фундамент экономических, а также моральных основ независимого Азербайджана, то было бы трудно, а то и невозможно говорить о сегодняшнем могущественном Азербайджане. Просто когда мы рассматриваем неопровержимые и уже запечатленные в исторической памяти факты, вновь проясняются наши представления о том, с какой силой воли и дальновидностью закладывался фундамент независимого Азербайджана.

До великого лидера Азербайджан среди бывших союзных республик был известен как аграрно-ориентированная, слабая сельскохозяйственная республика, отстававшая по всем параметрам социально-экономического развития. Гейдар Алиев, долгие годы проработавший на ответственных должностях, глубоко осознавал причины сложившейся ситуации, а также видел необходимость нового концептуального подхода и обоснованной стратегии развития для достижения в кратчайшие сроки коренного перелома. Обозначив в первые дни своего руководства республикой предстоящие задачи и основные цели, Гейдар Алиев смело озвучил проблемы и открыто провозгласил пути стремительного и устойчивого развития, привнес новизну в монотонную жизнь и систему управления не только Азербайджана, но и такого большого государства как СССР, который скатывался к застою. Азербайджан за короткое время превратился в строительно-созидательную арену, впервые в республике были заложены фундаменты объектов всесоюзного значения, начато создание современной социально-экономической инфраструктуры, дан старт острой борьбе с негативными явлениями, представляющими угрозу обществу. В 1970-1980-х годах в Азербайджане стремительно вырос объем производства в промышленности и в сферах, определяющих научно-технический прогресс, включая машиностроение и металлообработку, нефтяную и нефтехимическую промышленность, в то же время были созданы электронная, радио- и другие новые отрасли промышленности.

Одними из приоритетов, которым великий лидер придавал серьезное значение, держа их в центре внимания, были не только устойчивое развитие республики, но и сохранение национально-духовных ценностей народа в условиях административно-командной системы Советского Союза. Высказанная Гейдаром Алиевым гораздо позже мысль "Существование Азербайджана является нашим величайшим историческим достоянием, величайшим достижением всех азербайджанцев", стала главным принципом, красной линией, проходящей через все периоды его деятельности.

Он добился повышения статуса азербайджанского языка - основного источника наших духовных ценностей и важного фактора, объединяющего наш народ, до государственного, проявлял огромное внимание и заботу о развитии нашей культуры и искусства.

Таким образом, добившись выхода республики, отстававшей от темпов развития того периода и считавшейся национальной окраиной, на передовые позиции, Гейдар Алиев продемонстрировал свои лидерские качества и исключительный организаторский талант. Именно поэтому наш великий лидер был выдвинут на такие высокие посты, как член Политбюро ЦК КПСС и первый заместитель председателя Совета Министров СССР. Мысли, прозвучавшие на состоявшейся 22 апреля 2024 года совместной встрече президентов Азербайджана и России с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали, совершенно точно характеризуют деятельность Гейдара Алиева, руководившего важными сферами социально-экономической жизни огромной страны. Делясь своими воспоминаниями как человек, непосредственно связанный с БАМом, Геннадий Фадеев, дважды возглавлявший министерство транспорта Российской Федерации, сказал: "Когда мы говорим о Гейдаре Алиевиче, у людей такое сложилось впечатление: это человек, который любил людей. Его интересовали не километры, не тонны, а судьбы, условия, в которых работают бамовцы в тот или иной период времени. Это был удивительный руководитель".

Да, искренняя вера и доверие миллионов людей являются залогом вечности политики Гейдара Алиева. После ухода Уинстона Черчилля с поста премьер-министра Великобритании его спросили о том, что из сделанного во время своего правления он считает ошибочным. Он ответил: "Когда я работал, я не думал о том, что впоследствии подумают люди, я делал то, что считал правильным и полезным для британского народа в конкретных обстоятельствах". Как прогрессивная личность и лидер, Гейдар Алиев также построил свою напряженную борьбу только на претворении в жизнь желаний и мечтаний своего народа.

Гейдар Алиев никогда не был равнодушен к судьбе своего народа. Даже рискуя своей жизнью, он шел в авангарде справедливой борьбы Азербайджана, с большой дальновидностью направлял ее в правильное русло. Несмотря на то, что после кровавого Января 1990 года его жизнь оказалась под угрозой, он назвал резню, устроенную советской армией в Баку, преступлением и решительно потребовал наказания причастных к ней. Вновь рискуя жизнью и зная, что его соратников преследуют и убивают, Гейдар Алиев вернулся в Баку, находился рядом со своим народом, который переживал самые горькие дни своей истории, не оставил его одного.

Образ Гейдара Алиева, создавшего своей решительностью, на которую в переломные моменты истории способен отнюдь не каждый лидер, и сильным характером, выдержавшим испытание временем, пример политического мышления, отражает в себе принципиальность, стойкость, верность ценностям государственности. Вынужденный отправиться в родной Нахчыван в результате давления недоброжелателей в Баку, маргинализированных кругов, не считавшихся с политической волей народа, великий лидер в окруженной врагами автономной республике предпринял важные шаги во имя независимости Азербайджана. Принятые на первой сессии Верховного Совета Нахчывана 12-го созыва, начавшей работу 17 ноября 1990 года под председательством Гейдара Алиева, постановления "О переименовании Нахчыванской АССР", "О Высшем органе государственной власти Нахчыванской АР", "О государственных символах Нахчыванской Автономной Республики" и другие важные решения стали историческими документами, сыгравшими значимую роль в процессе восстановления государственной независимости Азербайджана.

В 1993 году Азербайджан в очередной раз пережил переломный момент своей истории: тандем НФА-Мусават, усмотрев политический шанс в поражениях страны в необъявленной войне, втянул ее в гражданскую войну, еще несформировавшаяся государственность стала игрушкой в руках бесчинствующих сил, в некоторых регионах возникли сепаратистские тенденции. Подвергшиеся испытанию хлебом насущным люди утратили надежду на будущее, беспокоились о завтрашнем дне своих детей, своей Родины и искали пути выхода из углубляющегося кризиса. И народ вновь обратился к Гейдару Алиеву. Когда великий лидер вернулся в Баку из Нахчывана, страна уже была на пороге гражданского противостояния, а лица, ответственные за управление государством, бежали, спасая свою жизнь.

Деятельность Гейдара Алиева в тот период является в подлинном смысле слова примером политического мастерства, глубокого ума, мудрости, самоотверженности и патриотизма. Великий лидер спас страну, столкнувшуюся с внешними угрозами, военной агрессией, внутренними противостояниями, а также социально-экономической катастрофой, от фактического уничтожения, его не смогли заставить свернуть со своего пути многочисленные угрозы нашей государственности, мятежи и покушения, а коварные планы внутренних и внешних сил, желавших в колыбели задушить нашу независимость, потерпели крах. Азербайджан благодаря усилиям своего гениального лидера, великого сына, с честью выдержав испытание историей, шел вперед по пути прогресса, развивался, занял достойное место на карте мира, сделал свою независимость вечной и необратимой.

Из мировой истории известно, что, наряду с личными качествами, важную роль в успехе лидеров играют такие факторы, как связь с народом и уровень приоритетности национальных интересов в их деятельности. Лидеры не ограничиваются только представлением теоретических решений проблем, беспокоящих народ, но и непосредственно руководят их устранением. Роль лидера в истории измеряется масштабом и важностью реализованных им дел для своего народа. С этой точки зрения Гейдар Алиев в период руководства независимым Азербайджаном в качестве общенационального лидера своей дальновидной политикой реализовал интересы нашего народа и сыграл исключительную роль в его судьбе.

Гейдар Алиев реорганизовал деятельность государственных институтов и систему государственного управления в Азербайджане. После предотвращения в 1994-1995 годах попыток государственного переворота и обеспечения общественно-политической стабильности великий лидер направил все силы и энергию, с одной стороны, на налаживание международных связей нашей страны посредством активной дипломатии, решение проблемы территориальной целостности, а с другой, - на вопросы социально-экономического развития.

В 1994 году с крупными нефтяными компаниями, представляющими ведущие государства мира, был подписан "Контракт века", предусматривающий совместную разработку нефтяных и газовых месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря. Тем самым была заложена основа нефтяной стратегии Азербайджана и укрепилось его геоэкономическое положение в мире. Этот гигантский проект, сыгравший важную роль в социально-экономическом развитии Азербайджана, вошел в историю как торжество настойчивой и принципиальной деятельности Гейдара Алиева. В результате целенаправленной политики общенационального лидера была заложена основа энергетической безопасности нашей страны, Азербайджан приступил к непосредственному и активному участию в реализации проектов, связанных с международными транспортными коридорами.

Гейдар Алиев привнес во внешнюю политику Азербайджана такие ценности, как гибкость, целенаправленность и прагматизм. В основу внешней политики легли такие принципы, как развитие двусторонних и многосторонних связей, сохранение баланса в отношениях с силовыми центрами, взаимовыгодное сотрудничество, уважение норм международного права и, исходя из них, суверенитета и территориальной целостности государств, невмешательство во внутренние дела друг друга. Благодаря внешней политике общенационального лидера, основанной на национальных интересах, Азербайджан обрел на международной арене многочисленных друзей, надежных партнеров, повысился его авторитет. Были предприняты важные шаги, направленные на укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, Советом Европы, Европейским Союзом, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организацией исламского сотрудничества, Организацией Черноморского экономического сотрудничества и другими международными структурами. Основное место в политике Гейдара Алиева заняло урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Великий лидер с большим мастерством отстаивал принципиальную позицию Азербайджана, с трибун международных организаций доводил до всего мира правду о конфликте, проводил последовательную и целенаправленную политику для того, чтобы добиться справедливой позиции международного сообщества.

Идеология азербайджанства, автором которой является великий лидер, обеспечила единство нашего народа, развитие государственного сознания и патриотизма в обществе. Черпая силы в его философском мировоззрении, богатом культурном наследии, она превратилась в систему совершенных ценностей, охватывающую основные направления строительства независимого государства. Еще в 1969-1982-х годах - в первый период руководства Азербайджаном Гейдар Алиев считал, что одно из важнейших условий национальной идентичности народа непосредственно связано с фактором возвышения в национальной памяти места личностей, сыгравших важную роль в его культурном развитии. Великий лидер говорил: "Необходимо повысить в обществе уважение к нашей интеллигенции, деятелям культуры, науки. Потому что народ всегда известен благодаря своей интеллигенции, своему культурному наследию, своей науке. Несомненно, большую роль в истории народа играют и полководцы, и политики. Однако народ всегда известен своей культурой, наукой, и это доказывает и наша прошлая история". Именно поэтому он считал важным возведение в Баку и других городах памятников деятелям культуры, литературы и науки, создание по всей республике историко-краеведческих музеев, домов-музеев известных представителей культуры и искусства и других очагов культуры, широкое проведение их юбилеев. И он добился этого.

Выступление Гейдара Алиева на состоявшемся 12 июня 1981 года VII съезде писателей Азербайджана является наглядным примером смелости, решительности, принципиальности в реалиях того периода, а также глубокой привязанности к своему народу, его культурному наследию, патриотизма. Выступая на этом мероприятии, Гейдар Алиев поделился своими мыслями о возрождении азербайджанской национальной культуры, самоотверженном служении интеллигенции интересам народа. "Каждый художник - сын своего народа и несет ответственность перед его историей. Нельзя успешно идти вперед, не опираясь на предшествующий опыт, как нельзя создавать новую культуру, не усвоив, не переработав всех богатств, созданных талантом и трудом предшествующих поколений", - сказал он. Шаги, предпринятые Гейдаром Алиевым в деле сохранения культуры, духовных ценностей нашего народа, в тот период сыграли большую роль в углублении и развитии национального самосознания.

Уже в период независимости Гейдар Алиев развил свои теоретико-идеологические взгляды, систематизировал их и, выдвинув идею азербайджанства, определил ее основные принципы. Говоря об историко-политическом значении азербайджанства, Гейдар Алиев отмечал: "Идея азербайджанства сплачивает всех нас, делает нас солидарными. После обретения Азербайджаном государственной независимости азербайджанство, как ведущая идея, стало основной идеей для азербайджанцев, живущих как в Азербайджане, так и во всем мире. Мы должны сплотиться вокруг этой идеи". Идеология азербайджанства сыграла большую роль в строительстве независимого государства, национальном развитии, мобилизации нашего народа на борьбу во имя единой идеи, а также формировании атмосферы взаимного уважения и доверия между представителями проживающих в нашей стране различных народов, этнических групп и религий, организационном становлении азербайджанцев, проживающих в зарубежных странах, и обеспечении их солидарности. Со временем составляющая концептуальные основы национальной государственности идеология азербайджанства, автором которой является великий лидер, еще более наполнилась содержанием и получила развитие. Равно как сегодня, она и в будущем сохранит свою актуальность и будет мобилизовывать наш народ на новые победы и достижения.

Президент Ильхам Алиев, давая политическую оценку процессу строительства независимого государства под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993-2003 годах и роли достигнутых результатов в последующей судьбе Азербайджана сказал: "За десять лет в Азербайджане были предприняты очень большие шаги в деле государственного строительства, которые сегодня обусловливают нашу успешную политику".

10 мая 2023 года в своем выступлении в ходе поездки в город Шуша господин Президент отметил: "Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы, и мы - его последователи, идем его путем. В 2003 году накануне президентских выборов, обращаясь к народу, я сказал, что если мне будет оказано доверие, то я останусь верным политике Гейдара Алиева. Азербайджанский народ поверил мне, и я стою и буду стоять на своем слове".

Сегодня независимое и могущественное Азербайджанское государство, в котором мы с гордостью живем и которым гордимся, является торжеством и вершиной политического наследия Гейдара Алиева и политики Президента Ильхама Алиева, который последовательно обогащает, развивает это наследие. Продолжаемая на здоровой основе, основанная на национальных интересах, эта политика, отвечающая вызовам современности, будет лежать в основе успехов, которых мы добьемся и на предстоящем этапе.

Сегодня Азербайджан занимает одно из ведущих мест по экономическому могуществу, качественным и количественным показателям национальной экономики не только на постсоветском пространстве, но и на более широкой географии. В отчетах международных финансовых организаций Азербайджан значится страной с самым высоким экономическим ростом; страной, где проводятся реформы и куда вкладываются инвестиции. В качестве одного из подтверждающих это фактов можно привести то, что в 2023 году Баку занял 3-е место рейтинге ТОР100 городов мира с крупнейшими прямыми иностранными инвестиции, опубликованном изданием FDI Intelligence группы Financial Times. В нашей стране сохраняется макроэкономическая стабильность, с каждым годом увеличиваются национальный доход на душу населения и стратегические валютные резервы, существенно повышается доля ненефтяного сектора в экономическом росте, растет объем инвестирования экономики и расширяются масштабы использования возобновляемых источников энергии. В результате реализации государственных программ социально-экономического развития регионов в городах и районах сформировалась современная инфраструктура, получило развитие предпринимательство, повысились уровень занятости и благосостояния населения.

По инициативе и при непосредственном участии Азербайджана были реализованы гигантские энергетические и транспортные проекты. Этот процесс продолжается. Особое место среди целей стратегического развития занимает последовательное обеспечение перехода от экономики, основанной на природных ресурсах, к "экономике знаний". Расширяется применение цифровых технологий и инноваций в различных сферах жизни общества. Углубляются связи нашей страны с международными технологическими, инновационными и экономическими центрами, развиваются телекоммуникационные, транзитные и транспортные услуги.

Внешняя политика Президента Ильхама Алиева укрепила позиции Азербайджана в мире, обеспечила реализацию национальных стратегических целей, наша страна превратилась в силовой центр, пространство международного диалога и сотрудничества в регионе. Азербайджан не только активно присоединяется к международным инициативам по решению беспокоящих человечество проблем, но и, являясь членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, председателем Движения неприсоединения, был признан как автор глобальных инициатив, поддерживаемых мировым сообществом. Наша страна играет важную роль в обеспечении региональной и международной безопасности, укреплении атмосферы сотрудничества. Большие успехи Азербайджана во внешней политике, его инициативность и активное участие в реализации гигантских энергетических и транспортных проектов, проведение им многочисленных международных мероприятий значительно повысили геополитический и геоэкономический авторитет страны в мире.

Проводится целенаправленная политика по сохранению национально-духовных ценностей, традиций толерантности, воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, особое внимание уделяется предотвращению негативного влияния происходящего в мире процесса глобализации на наше общество и вопросам сохранения национальной идентичности.

В основе нашей исторической Победы в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года в результате военной провокации Армении против Азербайджана, лежат тесная сплоченность нашего народа вокруг Президента Ильхама Алиева, устойчивое развитие нашей страны, большие успехи, достигнутые во внешней политике и строительстве армии. В результате однодневной локальной антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном в Карабахском регионе в сентябре 2023 года, были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет нашей страны, раз и навсегда положен конец оккупационной политике Армении против нашего народа. 15 октября 2023 года Президент Ильхам Алиев поднял на центральной площади города Ханкенди флаг Азербайджана, что явилось грандиозным историческим событием в жизни нашего народа.

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проводятся широкомасштабные восстановительные и созидательные работы, люди возвращаются в родные края. Масштабы работы, проводимой Азербайджанским государством собственными силами без всякой посторонней помощи, действительно не могут не вызывать восхищения. Президент Ильхам Алиев лично контролирует восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупаций территорий, поручения и ценные рекомендации главы государства создают надежную основу для полного и ответственного исполнения работ. В 2020-2023 годах господин Президент принял участие почти в 400 мероприятиях на освобожденных от оккупации территориях, в том числе заложил фундамент 120 проектов, включая 8 городов, 32 села и поселка, принял участие в открытии 71 строительного объекта различного назначения. С 19 июля 2022 года по настоящее время в города Лачин и Физули, села Агалы Зангиланского района, Талыш Агдеринского района, Забух Лачинского района вернулись 1727 семей бывших вынужденных переселенцев (6754 человека).

Наряду с возведением населенных пунктов, в регионе проводятся широкомасштабные строительно-восстановительные работа. Осуществляются соответствующие мероприятия, связанные с восстановлением и реконструкцией таких объектов социального назначения, как средние общеобразовательные школы, ясли-детские сады, больницы, учреждения культуры и туризма. Среди инфраструктурных проектов - сданные в эксплуатацию в городах Физули и Зангилан международные аэропорты. Продолжается строительство аэропорта в Лачинском районе. Также прокладываются автомобильные дороги, тоннели, мосты, железные дороги, магистральные газовые линии, строятся гидроэлектростанции и подстанции, водохранилища.

На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях от мин и неразорвавшихся снарядов очищены 118 тысяч 503 гектара, в том числе 18 тысяч 143 гектара площади населенных пунктов.

Особое значение имеют работы и проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева как на освобожденных от оккупации территориях, так и повсюду в стране. В нынешнем году Фонду, возглавляемому Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, исполняется 20 лет. С уверенностью можно сказать, что общественность нашей страны с большим одобрением воспринимает программы и проекты Фонда Гейдара Алиева в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта и экологии, его поддержку решению социальных проблем, оказание помощи людям, нуждающимся в особой заботе, реализуемые проекты с целью доведения до мировой общественности азербайджанских реалий, сохранения и пропаганды нашей культуры и национально-духовных ценностей.

Изучение и пропаганда наследия Гейдара Алиева, указывающего прогрессивный путь нынешнему и грядущим поколениям, являющегося образцом достойного служения народу и государству, всегда представляли особую актуальность. Фонд Гейдара Алиева постоянно сохраняет в центре внимания вопросы закрепления идей общенационального лидера в общественном сознании и принимает последовательные меры в этом направлении. Уважаемая Мехрибан Алиева, расценив освобождение наших территорий от оккупации в 44-дневной Отечественной войне как торжество идей Гейдара Алиева, сказала: "Хотя сегодня Гейдара Алиева с нами нет, но живут его идеи, осуществляются его чаяния. Самое главное, реализовалась его священная мечта - под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева были освобождены наши земли, которые находились под оккупацией около 30 лет".

Выступая на церемонии инаугурации после блестящей победы на проведенных 7 февраля 2024 года президентских выборах, Ильхам Алиев сказал: "А теперь начинается новая эпоха. Мы вступаем в нее с чистой совестью, с гордо поднятой головой. Я не сомневаюсь, что у этого периода будут великие достижения, поскольку история последних лет показывает, что все задачи, которые мы перед собой ставили, выполнены. Конечно, в эту эпоху вступил весь Азербайджан. Народ, продемонстрировавший единство и солидарность, в том числе на этих выборах, добьется больших успехов".

Достижение на восьмой встрече Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой 19 апреля 2024 года договоренности о возвращении наших исторических земель, относящихся к Газахскому району, будучи историческим событием по своему значению, также является фактором, свидетельствующим о победоносном шествии нашей страны на новом этапе развития, в который она вступила. Эта победа, как олицетворение целенаправленной деятельности и дипломатического мастерства Президента Ильхама Алиева, одновременно является торжеством и логическим результатом политики, проводимой главой государства на протяжении многих лет. Президент Азербайджана еще раз показал внешним кругам, которые превратили стороннее вмешательство в наш регион чуть ли не в свою повседневную работу, что вопросы, касающиеся нашего региона, в том числе мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, могут решаться между двумя странами без посредников. Это еще раз подтверждает, что Азербайджанское государство, занимающее достойное место в миропорядке, превратилось в серьезного геополитического актора, оказывающего динамичное влияние на процессы мира, безопасности и интеграции в регионе.

Азербайджанское государство проводит последовательную политику в области предотвращения изменений климата, ставших серьезной глобальной проблемой, оно присоединилось к международной инициативе по повышению до 2030 года объема возобновляемой энергии и энергоэффективности. В нашей стране принимаются соответствующие нормативно-правовые акты для развития "зеленой энергетики", Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, Нахчыванская Автономная Республика объявлены зонами "зеленой энергии". Азербайджан вместе с зарубежными партнерами приступил к реализации крупных проектов с целью развития сферы возобновляемой энергетики. Объявление 2024 года Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 25 декабря 2023 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" является показателем большого внимания и чуткого отношения к охране окружающей среды. Единогласное решение о проведении в Азербайджане такого престижного мероприятия, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), будучи выражением уважения и доверия международной общественности к нашей стране, также является очередным успехом, достигнутым нами на новом этапе развития. Организационный комитет, созданный Распоряжением Президента Ильхама Алиева, принимает соответствующие организационно-технические меры, связанные с проведением глобального мероприятия. С уверенностью можно сказать, что СОР29, которая будет проведена на высоком уровне под лозунгом "Сплотимся во имя зеленого мира!", являясь важным вкладом в решение данной проблемы глобального значения, одновременно продемонстрирует всему миру мощный потенциал нашей страны.

Без преувеличения можно сказать, что 30-летняя история нашей независимости благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и Президенту Ильхаму Алиеву стала эпохой превращения легенд в реальность. И когда великий лидер подписал "Контракт века", считавшийся залогом нашей экономической независимости и динамичного развития, и когда он превратил нашу страну в центр гигантских транснациональных проектов, многие считали это мифом, работой, которую невозможно выполнить в короткий срок. Однако прагматизм, дальновидность мудрого политического деятеля, доказали всему миру, что даже легенды становятся былью. Сегодня обращения Президента Ильхама Алиева к народу с освобожденных от оккупации территорий, возрождение разоренной родной земли - это реалии целостного Азербайджана, восстановившего свою территориальную целостность, что в свое время многие считали невозможным, неосуществимой мечтой.

Гейдар Алиев является гениальной личностью, великим лидером, уже не умещающимся во временной контекст, во все времена демонстрирующим свое величие. Он вырос в простой, трудолюбивой азербайджанской семье, прошел содержательный и образцовый жизненный путь, возвысившись до уровня выдающихся политических корифеев современности. Азербайджанский народ вправе гордиться великим лидером, который запечатлелся в его памяти как мудрый лидер, спаситель, автор гигантской созидательной работы, историческая личность, создавшая благодаря своей жизни и деятельности высший критерий преданности Родине, привязанности к ней, и имеет моральное право воспитывать грядущие поколения на примере его личности.