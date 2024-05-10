Премьер Польши подготовил реорганизацию правительства страны

Премьер-министр Польши Дональд Туск собирается заменить в правителстве страны четырех министров. Об этом со ссылкой на самого Туска сообщила радиостанция Radio Zet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, Нынешние главы ведомств покинут свои должности из-за того, что собираются выставить свои кандидатуры на выборах в Европарламент. Имена новых министров опубликуют 10 мая. При этом торжественная церемония назначения новых министров в президентском дворце пройдет на будущей неделе. такое решение принято из-за рабочих поездок президента.

По данным корреспондентов, власти собираются назначить новых министров внутренних дел и администрации, государственных активов, культуры, а также инфраструктуры и развития.

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