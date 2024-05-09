https://news.day.az/society/1658980.html Назначен новый начальник отдела уголовного розыска Саатлинского райотдела полиции
Назначен новый начальник отдела уголовного розыска Саатлинского райотдела полиции
Назначен новый начальник отдела уголовного розыска Саатлинского районного отдела полиции.
Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, старший лейтенант полиции Фуад Салманов назначен начальником отдела уголовного розыска Саатлинского районного отдела полиции.
Отметим, что Ф.Салманов ранее работал в отделе полиции Агджабединского района.
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