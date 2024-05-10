Блинкен представит конгрессменам доклад о действиях Израиля в Газе
оссекретарь Энтони Блинкен уже в пятницу представит в Конгресс США доклад с критикой действий Израиля в секторе Газа, но без выводов о нарушении условий использования американского оружия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом порталу Axios сообщили три американских чиновника.
По словам источников, "доклад, в котором оценивается, соблюдал ли Израиль международное право и ограничивал ли гуманитарную помощь Газе, вызвал самые ожесточенные внутренние дебаты в госдепартаменте со времени нападения (ХАМАС на Израиль - прим.) 7 октября".
Так, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепа и USAID рекомендовали Блинкену заключить, что Израиль нарушил условия меморандума о национальной безопасности. Другие подразделения ведомства настаивали на том, чтобы госсекретарь подтвердил, что это не так.
Посол США в Израиле Джек Лью и спецпосланник по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд рекомендовали Блинкену подтвердить, что Израиль не препятствует оказанию гуманитарной помощи, сообщили источники. По их словам, Лью и Саттерфилд заявили, что на сегодняшний день ситуация с политикой Израиля в отношении гуманитарной помощи значительно улучшилась.
Если будет установлено, что Израиль нарушил международное гуманитарное право или препятствовал доставке гуманитарной помощи, оказываемой при поддержке США, это может привести к приостановке всей американской военной помощи, поясняет Axios.
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