Турция представит «дорожную карту» по изменению климата на COP29

Турция представит свою программу по изменению климата на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (СОР29), которая состоится в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявила заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Фатма Варанк.

По ее словам, Турция стремится разработать стратегию нулевых выбросов к 2053 году: "Мы работаем над стратегией изменения климата в отдаленной перспективе. В этом году в Баку мы объявим нашу "дорожную карту".

Замминистра отметила, что 2024 год имеет особое значение в вопросе изменения климата: "У собрания в этом году две основные темы - климатическое финансирование и деятельность в области климата".

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