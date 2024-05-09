https://news.day.az/society/1658953.html Назначен замначальника Огузского районного отдела полиции
Назначен замначальника Огузского районного отдела полиции
Назначен заместитель начальника Огузского районного отдела полиции.
Как сообщает Day.Az, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.
Согласно приказу, главный следователь следственного отдела Насиминского районного управления полиции Субхан Зейналов освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем по оперативной работе начальника Огузского районного отдела полиции.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре