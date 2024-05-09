Энергосотрудничество между Болгарией и Азербайджаном развивается по нарастающей

Источник: Агентство международной информации Trend

Энергетическое сотрудничество между Болгарией и Азербайджаном развивается по нарастающей, и уже в 2024 году Азербайджан будет покрывать 55 потребностей этого балканского государства в природном газе.

Основа газового сотрудничества между двумя государствами была заложена 13 сентября 2013 года, когда болгарский холдинг "Bulgargaz EAD" подписал с консорциумом "Шахдениз" 25-летний контракт о закупках газа с этого азербайджанского газоконденсатного месторождения Каспия в объеме один миллиард кубометров газа в год.

"Bulgargaz EAD" вошел в число девяти европейских компаний и холдингов, подписавших осенью 2013 года долгосрочные соглашения о купле-продаже газа "Шахдениз", благодаря чему 17 декабря 2013 года в Баку было одобрено итоговое инвестиционное решение по полномасштабной разработке данного месторождения, давшее старт процессу создания Южного газового коридора (ЮГК) и позволившего Азербайджану с декабря 2020 года выйти со своим газом на рынок Европы.

Проект ЮГК повлиял на решение Болгарии строить соединение с этим газовым коридором - Interconnector Greece-Bulgaria (IGB), а также рассматривать возможности транзита азербайджанского газа через Болгарию в другие европейские страны.

SOCAR и "Bulgartransgaz" 18 июля 2017 года подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором были отражены возможности сотрудничества обоих компаний по перспективам создания дополнительных маршрутов поставок природного газа через территорию Болгарии на другие рынки Юго-Восточной Европы, участия SOCAR в работе Балканского газораспределительного центра (Balkan Gas Hub), а также транзита дополнительных объемов природного газа с ЮГК помимо объемов, оговоренных в 2013 году с консорциумом "Шахдениз".

Все поставленные задачи были реализованы, и Азербайджан выполнял и выполняет все взятые на себя обязательства.

В частности, несмотря на задержку в строительстве IGB (фундамент этого газопровода был заложен 22 мая 2019 года, газопровод был сдан в эксплуатацию летом 2022 года), Азербайджан обеспечил поставки газа в Болгарию уже с начала 2021 года - через точку приема-сдачи "Кулата-Сидирокастро" (Kulata-Sidirokastro) на действующем газопроводе из Болгарии в Грецию пропускной способностью 10 миллионов кубометров газа в сутки.

Благодаря этому Болгария в 2021 году получила свыше 300 миллионов кубометров газа.

Комбинация данного маршрута и ввод 1 октября 2022 года в коммерческую эксполуатацию газопровода IGB позволили в 2022 году Азербайджану поставить в Болгарию в целом 600 миллионов кубометров газа.

В Баку по итогам переговоров Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Болгарии Румена Радева 8 мая 2024 года в заявлении для прессы были озвучены итоги газовых поставок из Азербайджана в Болгарию в 2023 году и планы на 2024 год.

Как сообщил в своем выступлении Президент Ильхам Алиев, "в прошлом году на рынок Болгарии было транспортировано 1 миллиард 250 миллионов кубометров азербайджанского газа".

"Наши расчеты показывают, что до конца этого года объем экспортных поставок азербайджанского газа в Болгарию составит 1,5 миллиарда кубометров. То есть, выражаясь языком Европейской комиссии, Азербайджан расширяет свою деятельность на европейском пространстве в качестве общеевропейского поставщика газа и не жалеет усилий для поддержки решения вопросов, связанных с энергетической безопасностью", - отметил глава государства.

По его словам, Болгария стала важной транзитной страной для транспортировки газа.

"В настоящее время азербайджанский газ экспортируется с территории Болгарии в соседние с ней страны, и, несомненно, в будущем число этих стран будет расти. То есть, это конкретный результат нашего сотрудничества, логический итог наших очень крепких двусторонних отношений, поскольку наше сотрудничество должно иметь конкретные результаты. То есть, основная цель сотрудничества - достижение лучших результатов. Мы видим это как в росте товарооборота, так и в сотрудничестве в сфере энергетики", - сказал в заявлении для прессы Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что через территорию Болгарии азербайджанский газ идет в Румынию и Сербию.

Президент Болгарии Румен Радев по итогам переговоров в Баку 8 мая подчеркнул, что "Азербайджан стал для Болгарии важным, решающим партнером в энергетической сфере и играет важную роль в диверсификации газоснабжения Болгарии".

"Осенью 2022 года с участием Президента Ильхама Алиева в городе София мы приступили к использованию газовой сети IGB и, таким образом, Южный газовый коридор соединился с Центральной и Восточной Европой", - сказал Президент Болгарии.

С 25 апреля 2023 года в Софии действует представительство SOCAR, которое не только занимается проектами в Болгарии, но и охватывает весь регион Балкан.

Видя в Азербайджане надежного стратегического партнера, Болгария выразила интерес к тому, чтобы SOCAR помог в газификации ее малых городов, и эта инициатива нашла отражение в подписанном 8 мая 2024 года Меморандуме о взаимопонимании между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и болгарским холдингом "Asarel" (один из крупнейших индустриальных холдингов в балканском регионе).

Также в ходе переговоров в Баку был обсужден проект прокладки "зеленого" энергетического кабеля для будущих поставок энергии от объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Азербайджана через Грузию и Черное море в Европу.

"Азербайджан очень активно работает в этом направлении со странами-партнерами, в том числе с Болгарией. Мы считаем, что технико-экономическое обоснование данного проекта, которое будет готово через несколько месяцев, станет прекрасной основой для старта работ. Таким образом, Азербайджан проявит себя как поставщик в Европу не только нефти и газа, но и "зеленой" энергии", - подчеркнул 8 мая Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также сообщил, что пригласил Президента Радева в Азербайджан для участия в конференции СОР29.

По мнению Президента Ильхама Алиева, потенциал сотрудничества между двумя странами широк.

Отметим, что болгарские компании в июне примут участие в "Baku Energy Week", а в начале июля пройдет очередное заседание комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Болгарии.

Таким образом, взаимодействие между двумя странами носит поступательный характер и важно не только для двустороннего, но и для многостороннего сотрудничества.