В США усомнились в нейтралитете Швейцарии

Предстоящий "саммит мира" по Украине в Швейцарии, который является самой амбициозной попыткой нейтральной страны выступить посредником в крупном военном конфликте, демонстрирует, как интересы Берна в экономике и безопасности все больше совпадают с интересами Запада в отношении России. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сторонники более тесного сотрудничества с другими странами Запада, как и их оппоненты-националисты считают, что Швейцарии следует отказаться от нейтралитета и ограничений во внешних связях.

По мнению западных дипломатов и швейцарских экспертов по внешней политике, вместо того, чтобы положить конец конфликту, саммит намерен работать над смягчением рисков, связанных с вторжением Москвы в Украину и попыткой изолировать Россию, говорится в тексте.

"Речь будет идти об усилении Украины, а не о наведении мостов для немедленного мира", - сказал Дэниел Уокер, бывший посол Швейцарии в Австралии, Сингапуре и Кувейте в беседе с Reuters.

В то же время бывший посол Швейцарии в Германии Томас Борер заявил, что интересы бизнеса и безопасности Швейцарии в подавляющем большинстве связаны с Западной Европой, Северной Америкой и их союзниками, что делает стратегически необходимой поддержку Украины.

В свою очередь в МИД Швейцарии заявили Reuters, что нейтралитет страны является постоянным, однако уточнили, что "быть нейтральным не значит быть безразличным".

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