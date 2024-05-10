Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, принял участие в открытии первого тоннеля

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, принял участие в открытии первого тоннеля, построенного вдоль дороги.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется