Азербайджанская армия захватила террористов

В турецком городе Конья продолжаются международные поисково-спасательные учения "Anadolu Ankası - 2024" ("Anatolian Phoenix - 2024").

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Было отмечено, что для участников учений был проведен брифинг с необходимой информацией о правилах безопасности, выполняемых задачах и последовательности их выполнения, рельефе, структуре и климате территории, где будут проводиться поисково-спасательные мероприятия.

Согласно плану учений, были обезврежены и захвачены члены террористической группировки условного противника.

Основной целью проведения учений, в которых также участвуют группа военнослужащих и средства авиации азербайджанской армии, является совершенствование знаний и навыков военнослужащих, в том числе обеспечение взаимной координации и обмена опытом между военнослужащими стран-участниц.

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