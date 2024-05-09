Несколько европейских стран могут признать Палестину

Ирландия, Испания и ряд других стран Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность признания Палестины 21 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом пишет Reuters.

Отмечается, что Ирландия, Испания, а также Словения и Мальта активизировали контакты с целью совместного признания палестинской государственности.

Эти государства ожидают голосования на генассамблее ООН 10 мая, которое может привести к признанию права палестинцев иметь полноправное членство во всемирной организации, отмечается в материале.

В совместном заявлении от 22 марта Испания, Ирландия, Мальта и Словения заявили, что согласились сделать первые шаги к признанию палестинского государства, напоминает Reuters.

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