Экс-главком НАТО описал роль «озера альянса» в случае войны с Россией

Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО сделало Балтийское море почти внутренним "озером" альянса с редкими полосками российской территории, в случае войны эта акватория будет использоваться для давления на Калининград.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом написал в колонке для Bloomberg бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

"В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска, которые, вероятно, будут действовать через вассальное государство Москвы Белоруссию, не смогли взять под контроль важнейший Сувалкский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей", - заявил он.

Адмирал обратился к скептикам, считающим преувеличенной угрозу войны с Россией, и напомнил, что еще три года назад полномасштабный российско-украинский конфликт считался маловероятным.

Ставридис напомнил о запланированных на первую половину июня многонациональных учениях НАТО в Балтийском море под названием BALTOPS. Это одни из главных маневров сил альянса, их проведут под предводительством США для "сдерживания региональной агрессии".

В прошлом году в них приняли участие 20 стран с 50 кораблями, 45 самолетами и 6 тыс. военнослужащих. "BALTOPS успешно продемонстрировал, как НАТО может использовать свои силы в Балтийском море по всему спектру военно-морской деятельности, и послал России зловещий сигнал о возможностях альянса", - считает Ставридис. Москва, полагает, он, будет сопротивляться проведению любых учений НАТО в регионе.

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