ООН поддержит Азербайджан в успешном проведении COP29

Обязательство ООН в отношении COP29 состоит в том, чтобы поддержать Азербайджан в связи с этим важным процессом, результаты которого будут носить долгосрочных характер.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала на совместном мероприятии ООН и Pasha Holding на тему "Диалоги о климате: дорога к COP29" в Баку резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

По ее словам, эксперты ООН приложат все усилия, чтобы конференция COP29 была успешной и ее участники осознали "климатическую миссию".

Андреева также упомянула, что потепление на планете достигло 1,5 градуса, и это очень актуальный вопрос - выполнить обязательства перед потомками и оставаться в рамках такой температуры, стараясь не допустить дальнейшего глобального потепления.

"Мы должны сократить эмиссию парниковых газов на 45 процентов", - подчеркнула Андрееева.

Она отметила, что COP30 пройдет в Бразилии, и то, что будет принято на COP29 в Баку, повлияет на последующие конференции по климату, так как это непрерывный процесс.

"COP29 предоставит возможность принять меры по реализации ряда действий в сфере изменения климата. Мы разрабатываем соответствующие модели и стратегии", - добавила Андреева.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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