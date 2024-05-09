Россия и Беларусь синхронизируют ядерные учения

Россия и Беларусь решили синхронизировать учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, проведут вместе второй и третий этапы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Первый этап мы провели, можно сказать, порознь, но нами было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Владимирович [Путин] правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка. В России, наверное, десятки были, поэтому мы синхронизировались. И генеральные штабы уже, как мне сказал министр обороны России, они приступили к исполнению этих поручений", - сказал белорусский лидер.

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