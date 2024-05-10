В США раскрыли будущее НАТО

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Youtube-канала Judging Freedom раскрыл будущее НАТО. По его мнению, судьба Североатлантического альянса незавидна, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"НАТО не уцелеет после конфликта и пойдет ко дну", - заявил он.

По мнению Макгрегора, сейчас НАТО слаб как никогда, однако пытается скрыть это, бряцая оружием. В Москве это прекрасно понимают, заключил он.

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