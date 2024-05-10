Президент Ильхам Алиев: Наш народ проявил такой героизм, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана

Азербайджанский народ проявил такой героизм, такую самоотверженность, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана и уважают наш народ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

"Потому что мы восстановили свои права не путем переговоров, не за счет чьих-то уступок, а на поле боя, освободили наши города, пролили кровь, понесли потери", - отметил глава государства, подчеркнув, что в течение 44 дней весь азербайджанский народ сплотился в единый кулак.