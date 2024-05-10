https://news.day.az/officialchronicle/1659240.html Президент Ильхам Алиев: Наш народ проявил такой героизм, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Наш народ проявил такой героизм, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана
Азербайджанский народ проявил такой героизм, такую самоотверженность, что сегодня во всем мире говорят о сынах Азербайджана и уважают наш народ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.
"Потому что мы восстановили свои права не путем переговоров, не за счет чьих-то уступок, а на поле боя, освободили наши города, пролили кровь, понесли потери", - отметил глава государства, подчеркнув, что в течение 44 дней весь азербайджанский народ сплотился в единый кулак.
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