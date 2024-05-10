Президент Ильхам Алиев: Возвращение оккупированных земель Газаха, проведение делимитации, демаркации на наших условиях – это наша очередная победа

Сегодня оккупированные в 1990 и 1992 годах земли Газаха возвращаются нам без единого выстрела. Делимитация, демаркация проводятся на наших условиях, и это - наша очередная победа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.