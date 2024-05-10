https://news.day.az/politics/1659135.html В Алматы началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении
В Алматы началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении
В Алматы началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.
Как сообщает в пятницу Day.Az, встреча проходит в рамках очередного раунда переговоров по проекту "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений".
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