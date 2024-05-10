В Алматы началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В Алматы началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает в пятницу Day.Az, встреча проходит в рамках очередного раунда переговоров по проекту "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений".

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!