СМИ назвали кандидатов на пост главы Apple

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук однажды уйдет в отставку, его наиболее вероятным преемником станет Джон Тернус, руководитель отдела разработки аппаратного обеспечения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет Bloomberg опираясь на данные источников.

Куку 63 года, Тернусу - 49. Возраст выгодно отличает его от другого потенциального кандидата, главного операционного директора Джеффа Уильямса, которому 61 год. Уильямса долгое время считали потенциальным преемником, но совет директоров хочет, чтобы новый глава компании занимал эту должность не менее десяти лет, и даже если Кук уйдет в отставку немедленно, Уильямсу было бы около 70 к концу срока управления корпорацией.

Тернус присоединился к Apple в 2001 году, сейчас все чаще становится лицом новых продуктов Apple. В частности, он был в авангарде анонса iPad 7 в начале мая. Источники агентства высоко оценили недавнее получасовое интервью "Они показали его по утреннему телевидению, говорящим о чем-то, что даже не входит в сферу его компетенции, и он произвел впечатление президента", - рассказал один из бывших топ-менеджеров Apple.

Однако внутри Apple у Тернуса есть и недоброжелатели. По мнению некоторых, его не уважают ведущие инженеры компании, поскольку Тернус не новатор: он избегает смелых технологических решений и не делает "ставку на будущее". "У них действительно большая проблема. Тернус - отличный парень, но, честно говоря, он еще молод. Он производит впечатление просто одного из парней в комнате, а не руководителя", - поделился мнением собеседник Bloomberg.

Тему преемственности Кук затрагивал прошлой осенью, он сказал, что может внезапно умереть даже завтра, и его работа заключается в подготовке нескольких человек, которые могли бы продолжать управлять компанией. "Моя роль заключается в том, чтобы убедиться, что совету директоров есть из кого выбирать", - подчеркнул Кук. По словам источников агентства, он будет возглавлять компанию еще не менее трех лет.

Bloomberg отмечает, что Apple сейчас проходит непростой период. Корпорация находится под пристальным вниманием регуляторов из США и Евросоюза из-за монопольной роли магазина приложений App Store в iOS, а также борется с падением объемов продаж смартфонов, в первую очередь, в Китае. Одновременно с этим Apple пытается перевести производство из Китая, не испортив отношения с властями.

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