Цены на пшеницу достигли максимума за восемь месяцев

Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже (CME) в ходе пятничных торгов в моменте подскочила на 3,54%, до $6,6 за бушель. Котировки поднялись до этого уровня впервые с августа 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По состоянию на 17:21 по бакинскому времени рост замедлился, а цена июльского фьючерса опустилась до $6,5 за бушель (+2,04%).

Пшеница дорожает на фоне растущих опасений трейдеров относительно урожая. Погодные катаклизмы и геополитическая обстановка угрожают поставкам ключевых производителей, пишет Bloomberg.

Любой продолжительный рост цен может привести к увеличению стоимости хлеба и макаронных изделий и возобновить инфляционное давление на центральные банки, отмечают аналитики.

Цены на другие значимые сельскохозяйственные культуры, включая кофе, также растут в этом году. Так, в апреле стоимость зерен сорта робуста достигла самого высокого уровня с 1979 года.

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