Автобус рухнул с моста в реку в Санкт-Петербурге - есть погибшие и пострадавшие

Четыре человека погибли в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на Регнум.

Ещё четыре человека, по этим данным, находятся в состоянии клинической смерти.

"В настоящий момент жертвами ДТП стали 4 человека. Ещё 4 предварительно находятся в состоянии клинической смерти", - сказано в публикации.

Управление Следственного комитета по Петербургу и Ленобласти подтвердило, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

"Днём 10 мая 2024 года автобус с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и МЧС работают на месте происшествия", - сообщила пресс-служба управления.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство сначала врезалось в автомобиль на Поцелуевом мосту, а затем упало в воду.

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