Встреча с Афаг Баширгызы: любимые спектакли, фильмы и роли

В Центре Гейдара Алиева Сураханского района при организации Главного управления культуры города Баку состоялась встреча с народной артисткой Азербайджана, кавалером ордена "Шохрат", актрисой театра и кино Афаг Баширгызы, сообщили Day.Az Life в пресс-службе Главного управления. Мероприятие прошло в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость).

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

На мероприятии было рассказано о творческом пути народной артистки, отмечены заслуги Афаг Баширгызы в развитии азербайджанского театрального искусства. Было подчёркнуто, что с самого детства жизнь Афаг Баширгызы была связана с искусством. Она родилась в Баку 15 августа 1955 года в семье знаменитого азербайджанского актера, блистательного комика, народного артиста Башира Сафароглу.

Окончив театральный институт имени Мирзаги Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), профессиональную актерскую карьеру начала в 1973 году на сцене Лянкяранского государственного драматического театра, где сыграла свой первый спектакль - "Хороший человек", поставленный по комедии писателя, драматурга Мирзы Ибрагимова.

С 1975 по 1989 годы актриса служила в Сумгайытском государственном драматическом театре. С 1989 года является актрисой Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

За годы работы в театре Афаг Баширгызы создала галерею незабываемых, ярких и харизматичных образов, каждый спектакль с участием народной артистки - событие в культурной жизни Баку.

Актриса была занята в таких постановках, как "Не та, так эта" (образ Сяням), "Муж и жена" (Миннят), "Банкир-жених" (Ниса), "Любовная игра" (Салтанат), "Тетя Мясма - мой дядя" (Мясма), "В городе есть маньяк" (Гамза ханым), "Мать семерых заключенных" (Залха), "Я стою тысячи молодых" (Гюльдястя), "Ханума" (Ханума) и многих других.

Наряду с деятельностью в театре, Афаг Баширгызы хорошо известна зрителям по работе в кино. Она снималась в популярных кинолентах - "Bəxt üzüyü" ("Обручальное кольцо"), "Yaşıl eynəkli adam" ("Человек в зеленых очках"), "Nekroloq" ("Некролог") и других.

На мероприятии Афаг Баширгызы рассказала о своих любимых спектаклях и образах, работе с известными режиссерами и актерами.

Актриса также ответила на вопросы участников встречи.

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