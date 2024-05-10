https://news.day.az/officialchronicle/1659262.html Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не хотели войны, не хотим ее и сегодня
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не хотели войны, не хотим ее и сегодня
Мы никогда не хотели войны, не хотим ее и сегодня. Нам не нужна война, нам нужны были наши земли.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.
"28-летняя деятельность Минской группы была направлена против азербайджанского народа. Их лживые обещания и бездействие были не случайными. Они не хотели решать этот вопрос. Они обещали эти земли армянам", - добавил глава государства.
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