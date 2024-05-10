Будет проведен V Летний лагерь диаспорской молодежи “Молодежь за зеленый мир”

V Летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за зеленый мир" будет организован с 1 по 7 августа 2024 года Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева на древней азербайджанской земле - в Лачине.

В лагере планируется участие более 100 молодых людей, проживающих в различных странах мира, в том числе азербайджанцев и представителей других народов, питающих дружественное отношение к нашей стране.

В течение недели участники лагеря получат возможность ознакомиться с историческими, культурными памятниками Лачина, а также Карабаха, встретиться с членами семей шехидов и нашими отважными гази, а также с экспертами по различным сферам, принять участие в развлечениях и интеллектуальных играх.

Летние лагеря являются прекрасной возможностью для дальнейшего укрепления связей нового поколения азербайджанцев за рубежом с нашей страной, развития их умения успешно представлять Азербайджан, их сетевого взаимодействия, обретения новых друзей и пр.

Приглашаем азербайджанцев, проживающих в различных странах мира, и представителей молодежи других народов, питающих дружественное отношение к Азербайджану, к участию в летнем лагере.

В лагере могут принять участие молодые люди в возрасте 18-29 лет, общающиеся на азербайджанском языке. Повторное участие молодежи, принимавшей участие в ранее организованных лагерях, не предусмотрено. Расходы, связанные с участием в лагере, будут полностью возмещены.

Для участия в лагере представители молодежи должны до 30 июня 2024 года заполнить и отправить форму онлайн-анкеты, размещенной на странице www.diaspor.gov.az/qeydiyyat. Процесс отбора будет производиться в два этапа на основании приема обращений и проведения видеособеседований.

Для получения информации о регистрации, программе, процессе отбора участников и других важных сведений необходимо внимательно следить за сайтом www.diaspor.gov.az.

Для дополнительной информации можно связаться по:

Tel.: +99412 4931054

Mob.: WhatsApp: +99450 7622595

E-mail: [email protected]

Напомним, что на сегодняшний день Государственный комитет по работе с диаспорой организовал совместно с Фондом Гейдара Алиева 4 летних лагеря диаспорской молодежи в городах Шеки, Шамаха, Шуша и Нахчыван. В этих лагерях приняли участие сотни представителей молодежи, проживающих более, чем в 50 странах мира.

https://youtu.be/WDIu0k76ZvA