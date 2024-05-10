Джейхун Байрамов отправился в Казахстан

10 мая 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился в Республику Казахстан.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита в Алматы запланировано проведение очередного раунда переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений" между двумя странами, а также встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана.

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