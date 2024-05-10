https://news.day.az/politics/1659056.html Джейхун Байрамов отправился в Казахстан
Джейхун Байрамов отправился в Казахстан
10 мая 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился в Республику Казахстан.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
Было отмечено, что в рамках визита в Алматы запланировано проведение очередного раунда переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений" между двумя странами, а также встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре