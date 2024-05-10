https://news.day.az/officialchronicle/1659230.html Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Сус Лачинского района, принял участие в открытии малых гидроэлектростанций
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в село Сус Лачинского района, принял участие в открытии малых гидроэлектростанций
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Сус Лачинского района, встретился с жителями, переселившимися в село, принял участие в открытии малых гидроэлектростанций "Забух" и "Гарыгышлаг" ОАО "АзерЭнержи".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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