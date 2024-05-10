Обсужден вопрос участия швейцарских компаний в восстановительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Томасом Штэли.

Как сообщили Day.Az в парламенте, на встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах, выражено удовлетворение текущим уровнем двусторонних отношений, развивающихся в духе дружбы и сотрудничества. Было отмечено, что взаимные визиты на высоком уровне и постоянный политический диалог имеют большое значение для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

В ходе беседы также была отмечена значимость дальнейшего расширения межпарламентского сотрудничества, которое является важным направлением отношений между двумя странами. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, напомнив о своих официальных визитах в Швейцарскую Конфедерацию в 2022 году и в текущем году, подчеркнула важность взаимных контактов для расширения сотрудничества между законодательными органами, в том числе роль групп дружбы.

На встрече также было отмечено, что важным направлением экономических связей между двумя странами является сотрудничество в области энергетики. Азербайджан и Швейцария успешно сотрудничают в этом направлении. Учитывая, что Азербайджан обладает широким спектром альтернативных источников энергии, были высказаны мысли о возможном сотрудничестве и в этом направлении.

В ходе беседы было сообщено о текущей ситуации в регионе, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре. Обсуждался также вопрос участия швейцарских компаний в реконструкционных работах, проводимых на этих территориях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

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