В Шуше завершены работы по строительству сейсмологической станции

В Шуше завершены работы, связанные со строительством сейсмологической станции.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли

По его словам, остались работы по благоустройству и установке станции.

Он также отметил, что данная станция была подарена Управлением по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

"Это будет 4-я скважинная станция в Азербайджане. Она будет располагаться на глубине 100 метров. Мы проведем комплексные исследования на всех освобожденных территориях. Переселенные туда граждане будут обеспечены работой", - добавил он.

"Это будет 4-я скважинная станция в Азербайджане. Она будет располагаться на глубине 100 метров. Мы проведем комплексные исследования на всех освобожденных территориях. Переселенные туда граждане будут обеспечены работой", - добавил он.

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