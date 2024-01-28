Николь Кидман призналась, что получала главные роли обманом

Актриса Николь Кидман рассказала, как обманывала режиссеров в начале своей карьеры. Историей она поделилась в интервью с Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам агентов, актриса была "слишком высокая", поэтому ей часто приходилось обманывать режиссеров перед пробами. Настоящий рост актрисы составлял 180 сантиметров, но в анкетах она писала, что 178 сантиметров.

"Мне говорили: "У тебя не будет карьеры. Ты слишком высокая". Теперь я слышу: "Ты намного выше, чем я думал". Или мужчины спорят о том, насколько высокими должны быть мои каблуки. Всякий раз, когда я выхожу на красную дорожку, мне присылают туфли на очень высокой платформе. Я такая: "Я буду самым высоким человеком - жирафом!" - рассказала Кидман.

Николь Кидман замужем за музыкантом Китом Урбаном. Пара поженилась 25 июня 2006 года в часовне кардинала Черретти на территории колледжа Святого Патрика в Сиднее. Свадьба прошла в окружении родственников и близких друзей пары, среди которых были такие звезды, как Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс, а также Наоми Уоттс и режиссер Баз Лурманн. Двое приемных детей Николь, 30-летняя Изабелла и 28-летний Коннор, которых она делит с бывшим мужем Томом Крузом, выступали на церемонии в качестве подружки невесты и шафера. Через два года после свадьбы у Николь и Кита родилась дочь Сандэй Роуз, а еще через два - вторая дочь, Фэйт Маргарет.

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