Шварценеггер шокировал фанатов своим недавним заявлением

Арнольд Шварценеггер заявил, что никакого рая не существует и призвал людей очнуться.

Как передает Day.Az, своими мыслями о религии и загробной жизни он поделился в недавнем интервью с давним другом и актером Дэнни ДеВито.

Во время содержательной беседы ДеВито спросил Шварценеггера о будущем. Терминатор не стал стесняться.

"Это напоминает мне вопрос Говарда Стерна: "Скажите мне, губернатор, что произойдет с нами, когда мы умрем?" Я сказал: "Ничего. Ты на глубине шести футов. Любой, кто говорит тебе что-то другое, - чертов лжец", - откровенно ответил Шварценеггер.

Он признал, что обсуждать смерть неприятно, но выразил скептицизм по поводу концепции рая, назвав ее "фантазией".

"Когда люди говорят "я снова увижу их на небесах", это звучит так хорошо, но реальность такова, что мы больше не увидимся после того, как уйдем. Это печально. Я знаю, что люди чувствуют себя комфортно со смертью, а я нет", - поделился Арни.

"Для меня рай - это место, куда я помещаю человека, которого очень люблю, доброго, щедрого, который изменил мою жизнь и жизнь других людей. Я держу их в своей голове, в первом ряду, который для самых близких. И у тебя всегда возникает хорошее предчувствие, когда ты думаешь о них".

Признание звезды "Терминатора" о смерти стало неожиданностью, учитывая, что ранее он говорил о своем католическом воспитании.

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