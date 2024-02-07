Тейлор Свифт повторила культовый образ Кейт Миддлтон

Певица Тейлор Свифт повторила культовый образ принцессы Кейт Миддлтон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом пишет издание People.

Тейлор Свифт стала гостьей церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми", которая прошла 4 февраля в Лос-Анджелесе. На мероприятии певица появилась в белом платье-макси Schiaparelli с разрезом до бедра, черных длинных перчатках и туфлях на каблуках. Наряд артистки напомнил журналистам культовый образ принцессы Кейт Миддлтон, в котором она позировала фотографам на премии BAFTA в прошлом году.

Супруга принца Уильяма появилась на публике в белом платье-макси Alexander McQueen и черных оперных перчатках. Принцесса также надела золотые серьги.

На прошлой неделе Кейт Миддлтон выписали из больницы. Источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома. Она не будет принимать участие в официальных мероприятиях в ближайшее время. Предполагается, что Кейт вернется к своим обязанностям не раньше Пасхи, которая будет отмечаться 31 марта. Сейчас принц Уильям находится рядом с женой и заботится о сыновьях Джордже и Луи и дочери Шарлотте. По словам инсайдера, Кейт Миддлтон уже работает из постели.

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