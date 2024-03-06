Пенелопа Крус в кожаной мини-юбке посетила Парижскую неделю моды

49-летняя испанская актриса Пенелопа Крус появилась на Парижской неделе моды в мини-юбке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана посетила показ Chanel Paris Fashion Week в Grand Palais. Пенелопа была в кожаной мини-юбке и жакете, который она носила с поясом из бисера и ярким топом с воротником.

На ногах знаменитости были туфли с ремешком. Она дополнила парижский аутфит темными солнцезащитными очками, демонстрируя свою новую прическу - каре.

В руке Пенелопа Крус держала классическую черную стеганую сумку Chanel на цепочке.

На показе также появились Ванесса Паради, Маргарет Куэлли, Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл и другие звезды.

Недавно Пенелопа Крус снялась для глянца и призналась, что когда готовилась к съемкам ее последнего фильма "Феррари" в Модене, Италия, с режиссером Майклом Манном, ей было трудно узнать о своей героине Лауре Феррари, жене Энцо Феррари, потому что местные жители отказывались рассказывать о ней.

"Они предпочитают держать ее в тени, как она была всю свою жизнь", - призналась Крус.