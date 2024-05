Певица Селена Гомес потеряла более 1 миллиона подписчиков за сутки из-за бойфренда Бенни Бланко. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За сутки после публикации поста с общими фотографиями Селены Гомес и Бенни Бланко, количество подписчиков певицы уменьшилось с 429 до 428 миллионов. В комментариях они написали, что им не нравится пара и внешность продюсера.

В декабре 2023 года Селена Гомес подтвердила, что встречается с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Знаменитость опубликовала в социальной сети совместные снимки с новым возлюбленным. На одной из фотографий Бланко целует артистку в губы. Звезды были знакомы друг с другом уже давно. В 2021 году Селена Гомес и Бенни Бланко работали над песней I Can't Get Enough. В январе певица впервые вышла в свет со своим парнем. Влюбленные появились вместе на премии "Эмми".

Недавно инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что роман Селены Гомес и Бенни Бланко вышел на новый уровень, несмотря на то, что в последнее время певица и продюсер находились в разных городах.

