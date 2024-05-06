Бодигард Майкла Джексона сказал, кого никогда бы не стал охранять

Саймон Ньютон, участвовавший в военных миссиях в Ираке и Афганистане в составе британских вооруженных сил, вернувшись в мирную жизнь, сделал карьеру телохранителя, среди клиентов которого были Майкл Джексон, Кендалл Дженнер, Белла Хадил и другие знаменитости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, в эксклюзивном интервью MailOnline, Саймон раскрыл секреты своей профессии, включая его сотрудничество с голливудскими знаменитостями, а также назвав тех звезд, с которыми не хочет работать.

В эту сферу британец попал, когда его направили в команду личной охраны в Афганистане, и команда Майкла Джексона обратилась к нему с просьбой о его услугах. Саймон был среди пяти экспертов, призванных сопровождать короля поп-музыки на церемонию вручения наград World Music Awards в 2006 году, поскольку из-за уровня известности певца ему было трудно передвигаться.

По словам бодигарда, тогда он впервые увидел, на что могут пойти фанаты ради того, чтобы увидеть звезду, и насколько они опасны. Он рассказал, что поклонники расталкивали друг друга с дороги в надежде прикоснуться к певцу, весь день сидели в черных такси со счетчиком, следуя за машиной Майкла, и бронировали дорогие номера в отелях только для того, чтобы просидеть в вестибюле весь день и мельком увидеть Джексона.

"Они потратили тысячи и тысячи фунтов", - отметил Саймон. Он добавил, что Майкл к подобному относился спокойно. Сам Саймон, несмотря на то, что был рядом с легендой, больше думал о работе, чем о болтовне с кумиром миллионов.

Ньютон говорит, что никогда не заискивал перед своими клиентами.

"Это просто еще одна работа. Независимо от того, присматриваете ли вы за политиком, за влиятельной семьей или знаменитостью, все равно. Им всем нужно помыться, сходить в туалет!" - подчеркнул он.

Отработав с Джексоном, Ньютон сразу улетел обратно в Афганистан.

Позже его клиентами стали Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл и Рита Ора. При этом мужчина отмечает, что у него нет любимчиков, а сотрудничает он только с теми звездами, которых выбирает сам.

"Если бы я не думал, что это подойдет, я бы сказал, что я недоступен. Вы в значительной степени интегрированы в жизнь людей. За исключением Майкла Джексона, во всех остальных случаях я работал самостоятельно. Вы можете все видеть, быть рядом с повседневной жизнью людей, и это показывает, что знаменитости ничем не отличаются от остальных. Им нравится одно и то же. Они все плачут, все спят, все смеются", - признается бодигард.

Хотя Саймон мог общаться со своими клиентами, он рассказал, что есть одна работа, от которой он всегда отказывался принимать участие. Ньютон заверил, что никогда не поедет в тур с рок-группой:

"Это не для меня - отсутствовать на три или четыре месяца в туре, где они каждую ночь прыгают вверх и вниз и занимаются серфингом. Это все то, что делают рок- и хэви-металл группы, я сам этим не увлекаюсь, и по работе вам приходится интегрироваться в этот образ жизни, поэтому я бы сказал, что я недоступен".

Несмотря на то, что он гастролировал по миру и хорошо зарабатывал, Саймон решил отказаться от работы телохранителем и в 2009 году стал соучредителем специализированной охранной компании Askari Secure Ltd.

"Мне этого достаточно. 17 лет я путешествовал по всему миру. Я выполнял всю работу по борьбе с враждебной средой в таких местах как Афганистан, я был на кораблях, выполняя работу по борьбе с пиратством в Сомали. Я работал по всей Европе, Южной Америке, много чего делал в Великобритании, и я просто подумал, что больше ничем в отрасли я не хочу заниматься", - объяснил он, добавив, что это тяжелая работа, которая ворует сон и силы.

Теперь Саймон всерьез подумывает о карьере в шоу-бизнесе. У него уже есть опыт съемок. Свою первую роль он получил в 2010 году, сыграв солдата в "Зеленой зоне".

Насмотревшись на фанатов знаменитостей, Ньютон говорит, что у него нет желания гоняться за "славой":

"Я просто хочу иметь возможность делать то, что мне нравится, и зарабатывать этим на жизнь. Это мой главный приоритет".

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