Джессика Альба рассталась с мужем Кэшем Уорреном после 17 лет брака

Голливудская актриса Джессика Альба рассталась с мужем, кинопродюсером Кэшем Уорреном, после почти 17 лет брака. Об этом сообщает издание TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдеры из окружения знаменитостей заявили, что недавно Джессика Альба и Кэш Уоррен разошлись и теперь готовятся к разводу. Причина разрыва актрисы и кинопродюсера неизвестна. Сами звезды пока никак не комментировали информацию.

Слухи о том, что Джессика Альба и Кэш Уоррен на грани развода, ходили последний месяц. 5 января актриса появилась без супруга и без обручального кольца на вечеринке перед вручением премии "Золотой глобус" в отеле Chateau Marmont в Западном Голливуде. До этого кинопродюсер также был замечен без кольца во время прогулки по Лос-Анджелесу.