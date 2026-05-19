Умер актер из «Звездных войн»

Американский актер Том Кэйн, известный по озвучке Йоды в киновселенной "Звездных войн", скончался на 65-м году жизни. Об этом журналистам портала TMZ рассказал его представитель Зак Макгиннис, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что артист ушел из жизни в понедельник в больнице в Канзас-Сити в окружении семьи. Согласно словам источника, причиной смерти оказались осложнения, возникшие у Кэйна после инсульта, который он перенес в 2020 году.

Голосом Кэйна в культовом фильме говорил не только Йода, но и еще ряд персонажей космической франшизы. Он также поучаствовал озвучке около сотни картин. Помимо этого, его голос можно услышать на аттракционах в Диснейленде в США, Японии и Франции.